Такое мнение эксклюзивно для 24 Канала высказал министр иностранных дел Украины (2007 – 2009), дипломат Владимир Огрызко, отметив, что Россию выбросили с Ближнего Востока. Российская дипломатия потеряла влияние, которое было раньше. Сейчас немало важных событий в мире происходит без их участия.
Какие у России проблемы на международном уровне?
Владимир Огрызко подчеркнул, что Кремль потерпел полный провал в Сирии, Иране и Израиле. Это означает, что внешняя политика Владимира Путина "трещит по швам".
Это на руку Украине и свидетельствует о том, что в США поняли, что мировые проблемы, которые сейчас существуют являются продуктом деятельности советского союза, а теперь и России. Если там есть Россия, то там есть проблема, а если там нет России, то проблемы можно решать,
– сказал он.
Дипломат также добавил, что Россия сейчас очень заинтересована, чтобы сохранить свои военные базы в Сирии после того, как был свергнут режим Башара Асада и туда пришла новая власть. Правовой статус этих объектов пока окончательно неопределен. Новая сирийская власть не передала их в полноценное пользование России.
Возможно, это может произойти, но может и нет. Обычно пользование такими базами – это многомиллиардные расходы, а их у России сейчас нет,
– подчеркнул он.
Кроме того, Владимир Огрызко обратил внимание, что Кремль потерпел провал также в организации российско-арабского саммита. Это событие готовили долго, но оно не состоялось. Арабские лидеры проигнорировали Путина и предпочли посетить Европу.
Это публичная и сильная пощечина уже от арабского мира. Если посмотреть на все эти вещи подряд, то получается, что России на Ближнем Востоке и на Южном Кавказе скоро будет нечего делать,
– высказался дипломат.
Он подытожил, что во всех аспектах внешней политики Россия начинает проигрывать. Украине это очень выгодно и важно этому способствовать.
Какая ситуация у России на Ближнем Востоке?
Иран помог России организовать собственное производство дронов. Иранцы разочарованы, что мало получают от такого сотрудничества с Кремлем. Кроме того, во время противостояния Ирана и Израиля, россияне недостаточно поддержали своих партнеров, из-за чего те очень возмутилась.
Стало известно, что Россия в июне 2025 года передала Израилю информацию об иранских ПВО. Это вызвало недоразумение между сторонами, которые считаются союзниками. Тегеран уже не доверяет России как раньше.
Путин в октябре 2025 года встретился с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Кремлевский диктатор заявил, что Россия якобы всегда поддерживала сирийский народ и стремится к крепкому союзу. Лидер Сирии подчеркнул, что для него важна стабильность в его государстве.