Росія зараз перебуває у не найкращому становищі у контексті міжнародних відносин. Кремль від початку вторгнення на територію України втратив вплив на геополітику у різних регіонах.

Таку думку ексклюзивно для 24 Каналу висловив міністр закордонних справ України (2007 – 2009), дипломат Володимир Огризко, зазначивши, що Росією викинули із Близького Сходу. Російська дипломатія втратила вплив, який був раніше. Зараз чимало важливих подій у світі відбувається без їхньої участі.

Які у Росії проблеми на міжнародному рівні?

Володимир Огризко підкреслив, що Кремль зазнав повного провалу у Сирії, Ірані та Ізраїлю. Це означає, що зовнішня політика Володимира Путіна "тріщить по швах".

Це на руку Україні й свідчить про те, що у США зрозуміли, що світові проблеми, які зараз існують є продуктом діяльності радянського союзу, а тепер і Росії. Якщо там є Росія, то там є проблема, а якщо там немає Росії, то проблеми можна вирішувати,

– сказав він.

Дипломат також додав, що Росія зараз дуже зацікавлена, аби зберегти свої військові бази у Сирії після того, як було повалено режим Башара Асада і туди прийшла нова влада. Правовий статус цих об'єктів поки остаточно невизначений. Нова сирійська влада не передала їх у повноцінне користування Росії.

Можливо, це може відбутися, але може і ні. Зазвичай користування такими базами – це багатомільярдні видатки, а їх у Росії зараз немає,

– підкреслив він.

Крім того, Володимир Огризко звернув увагу, що Кремль зазнав провалу також в організації російсько-арабського саміту. Цю подію готували довго, але вона не відбулась. Арабські лідери проігнорували Путіна та віддали перевагу відвідати Європу.

Це публічний та сильний ляпас вже від арабського світу. Якщо подивитися на всі ці речі підряд, то виходить, що Росії на Близькому Сході та на Південному Кавказі скоро буде нічого робити,

– висловився дипломат.

Він підсумував, що у всіх аспектах зовнішньої політики Росія починає програвати. Україні це дуже вигідно і важливо цьому сприяти.

Яка ситуація у Росії на Близькому Сході?