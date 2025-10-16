Деталі зібрав 24 Канал.

Що говорив Путін президенту Сирії?

Судячи із фото та заяв, зустріч пройшла дуже тепло. Сторони посміхалися та невпинно запевняли одне одного у дружбі.

Офіційний сайт Кремля цитує Путіна так:

За цей час відносини між Сирією та Росією завжди мали виключно дружній характер. У нас у Росії ніколи щодо Сирії не було якихось відносин, пов'язаних із нашою політичною кон'юнктурою чи з особливими інтересами. Ми завжди протягом всіх цих десятиліть керувалися одним – інтересами сирійського народу.

Диктатор підкреслив, що відносини між країнами – особливі, а зв'язки – дійсно глибокі. Мовляв, дипломатичні відносини встановили ще у 1944 році, "у найважчі для Росії, для Радянського Союзу часи". А підтримують їх от уже 80 років.

Зверніть увагу! Дуже знаменно, що Путін сказав спершу "Росія", а потім "СРСР". Хоча ніякої Росії у 1944 році не було. Таким чином він нібито ставить знак рівності між Росією та СРСР. Та ігнорує Російську імперію, спадкоємицею якої Росія активно називала себе у 1990-ті. На російській сторінці Вікіпедії указано, що консульство Російської імперії в Дамаску було відкрито в 1893 році, а в 1944-му дипвідносини просто відносили. Але не встановили. Путін свідомо проігнорував цей момент.

За словами Путіна, у вишах Росії зараз навчаються близько 4 тисяч сирійців, які зроблять свій внесок у сирійську державність. А "сотні, а може, тисячі людей пов'язані між собою узами шлюбу, дружби".

Вибори в Сирії диктатор назвав великим успіхом.

Довідка. У жовтні 2025-го в Сирії відбулися перші парламентські вибори після повалення Асада. До Народних зборів обирали дві третини депутатів – 140 із 210, зокрема 6 жінок. Решту 70 призначив президент Ахмад аш-Шараа.

Путін двічі сказав, що дуже радий вітати сирійську делегацію в Росії.

Своєю чергою аш-Шараа заявив, що вони "змогли приїхати і не втомитися" після серйозної поїздки. Президент Сирії говорив, що найголовніше зараз для його країни – стабільність. Він пообіцяв, що спробує перезапустити комплекс відносин і познайомити світ із новою Сирією.

Важливо, що Росія підтримувала режим Асада та воювала проти тих, хто хотів повалити диктатора. Російські пілоти атакували сирійців хімічною зброєю та руйнували Алеппо. Тоді не тільки гинули люди, але й нищилися пам'ятки зі списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. ООН звинувачувала Росію та владу Сирії у воєнних злочинах і говорила про гуманітарну катастрофу.

Російське видання The Moscow Times нагадало, що аш-Шараа раніше мав псевдонім і очолював одну з гілок "Аль-Каїди". В 2016 році російське МЗС називало представників угруповання бузувірами та обіцяло знищити їх. А в 2020-му групу заборонили в Росії як терористичну.

Навіщо аш-Шараа приїхав у Москву?