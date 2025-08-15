Российские войска продолжают обстреливать гражданские объекты на Сумщине. Утром 15 августа оккупанты ударили беспилотником по АЗС на окраине Сумской общины.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОГА.

Что известно об ударе по АЗС неподалеку от Сум?

Около 05:40 россияне с помощью БПЛА ударили по гражданской машине на территории АЗС, расположенной на окраине Сумской громады.

Последствия удара по АЗС в Сумской громаде / Фото ГСЧС

В результате вражеской атаки возник пожар, повреждены помещения и легковой автомобиль. Известно, что водитель автомобиля получил ожоги, ему уже оказывают медицинскую помощь. В то же время в полиции Сумской области уточнили, что повреждения также получило многоэтажное здание вблизи АЗС.

В ОВА отметили, что среди работников АЗС пострадавших нет.

Напомним, вечером 13 августа российские войска нанесли ракетный удар по Сумской области. В результате вражеской атаки пострадали – 7-летняя девочка и 27-летний мужчина. Также было повреждено около 6 частных домов и транспорт.