Сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОГА.

Что известно об ударе по АЗС неподалеку от Сум?

Около 05:40 россияне с помощью БПЛА ударили по гражданской машине на территории АЗС, расположенной на окраине Сумской громады.

Последствия удара по АЗС в Сумской громаде / Фото Сумского городского совета

В результате вражеской атаки возник пожар, повреждены помещения и легковой автомобиль. Известно, что водитель автомобиля получил ожоги, ему уже оказывают медицинскую помощь. В то же время в полиции Сумской области уточнили, что повреждения также получило многоэтажное здание вблизи АЗС.

В ОВА отметили, что среди работников АЗС пострадавших нет.

Напомним, вечером 13 августа российские войска нанесли ракетный удар по Сумской области. В результате вражеской атаки пострадали – 7-летняя девочка и 27-летний мужчина. Также было повреждено около 6 частных домов и транспорт.