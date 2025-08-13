Кроме этого, есть жертва и пострадавшие. Об этом сообщает 24 Канал на Херсонскую ОВА и Херсонскую областную прокуратуру.

Какие последствия атаки на Чернобаевку?

По данным ОВА, из-под завалов дома спасатели деблокировали тело погибшей женщины 1964 года рождения. Кроме этого, четверо жителей Чернобаевки, пострадавших из-за утренних российских обстрелов, обратились в больницу.

У 75-летней и 80-летней женщин, а также у 78-летнего мужчины диагностировали взрывные травмы. Зато у 39-летней женщины диагностировали контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Сейчас она в состоянии средней тяжести. Медики проводят обследование и оказывают пострадавшим помощь.

Последствия обстрела Чернобаевки: видео Херсонской ОВА

Также в результате атаки уничтожен жилой дом. Повреждены и несколько соседних домов: разбиты крыши, фасады и выбиты стекла.

Под процессуальным руководством Алешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, что привело к гибели человека. Прокуроры совместно со следователями полиции проводят неотложные следственные действия и документируют очередные военные преступления, совершенные вооруженными силами России.

Отметим, что россияне также ударили беспилотниками по пункту базирования "экстренки" в Бериславском районе Херсонской области. Вражеский дрон повредил одну из карет "скорой", к счастью, медики не пострадали.