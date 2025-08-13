Окрім цього, є жертва та постраждалі. Про це повідомляє 24 Канал на Херсонську ОВА та Херсонську обласну прокуратуру.

Які наслідки атаки на Чорнобаївку?

За даними ОВА, з-під завалів будинку рятувальники деблокували тіло загиблої жінки 1964 року народження. Окрім цього, четверо жителів Чорнобаївки, які постраждали через ранкові російські обстріли, звернулися до лікарні.

У 75-річної та 80-річної жінок, а також у 78-річного чоловіка діагностували вибухові травми. Натомість у 39-річної жінки діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Наразі вона у стані середньої тяжкості. Медики проводять обстеження та надають потерпілим допомогу.

Наслідки обстрілу Чорнобаївки: відео Херсонської ОВА

Також внаслідок атаки знищено житловий будинок. Пошкоджено й декілька сусідніх осель: потрощено дахи, фасади та вибито шибки.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини. Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять невідкладні слідчі дії та документують чергові воєнні злочини, вчинені збройними силами Росії.

Зазначимо, що росіяни також вдарили безпілотниками по пункту базування "екстренки" у Бериславському районі на Херсонщині. Ворожий дрон пошкодив одну з карет "швидкої", на щастя, медики не постраждали.