На Придніпровському та Херсонському напрямках зафіксовано шість бойових зіткнень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Сил оборони півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

Як Росія нарощує атаки БпЛА на півдні?

За словами Волошина, лише на Херсонському напрямку противник здійснив 370 атак безпілотниками, тоді як раніше ця цифра коливалася у межах 200 – 250. Загалом по всьому південному фронту кількість ударів зросла з 400 – 450 до майже 670 за добу.

Водночас, як зазначив Волошин, кількість бойових зіткнень у зоні відповідальності Сил оборони півдня залишається невеликою. На Придніпровському та Херсонському напрямках зафіксовано шість боїв, переважно у спробах окупантів встановити контроль над острівною зоною в дельті Дніпра.

На Запорізькому напрямку, зокрема в районі Оріхівського, відбулося три зіткнення, під час яких російські війська намагалися просунутися у бік Новоандріївки.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано одну атаку поблизу Малинівки. Там ворог також активно застосовує авіацію, завдаючи ударів по населених пунктах біля лінії фронту.

Також ворог проводить перегрупування сил і засобів, накопичує на передових позиціях особовий склад штурмових груп, щоб у майбутньому за декілька днів відновити активні штурмові дії,

– наголосив Волошин.

Інтенсивність артилерійських та авіаційних ударів залишається високою: за добу зафіксовано 206 обстрілів. Російська авіація застосовує як кориговані бомби, так і некеровані ракети.