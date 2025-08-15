Росіяни вдарили по АЗС біля Сум: спалахнула пожежа, є постраждалий
- Російські війська вдарили безпілотником по АЗС на околиці Сумської громади, що спричинило пожежу і пошкодження приміщення та автомобіля.
- В результаті атаки водій автомобіля отримав опіки, а багатоповерхова будівля поблизу АЗС була пошкоджена.
Російські війська продовжують обстрілювати цивільні об’єкти на Сумщині. Вранці 15 серпня окупанти вдарили безпілотником по АЗС на околиці Сумської громади.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА.
Що відомо про удар по АЗС неподалік Сум?
Близько 05:40 росіяни за допомогою БпЛА вдарили по цивільній автівці на території АЗС, що розташована на околиці Сумської громади.
Наслідки удару по АЗС в Сумській громаді / Фото Сумської міської ради
Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа, пошкоджено приміщення та легковий автомобіль. Відомо, що водій автівки отримав опіки, йому вже надають медичну допомогу. Водночас в поліції Сумської області уточнили, що пошкодження також отримала багатоповерхова будівля поблизу АЗС.
В ОВА зазначили, що серед працівників АЗС постраждалих немає.
Нагадаємо, ввечері 13 серпня російські війська завдали ракетного удару по Сумщині. Внаслідок ворожої атаки постраждали – 7-річна дівчинка та 27-річний чоловік. Також було пошкоджено близько 6 приватних будинків та транспорт.