Про це пише 24 Канал з посиланням на Олега Григорова, очільника Сумської ОВА.

Дивіться також На Київщині чули вибухи: в області працює ППО

Що відомо про атаку на Сумщину?

Зранку 14 серпня глава ОВА повідомив, що внаслідок ракетного удару постраждали – 7-річна дівчинка та 27-річний чоловік.

Ворожа атака сталася пізно ввечері 13 серпня в одному з сіл Середино-Будської громади.

Вказується, що внаслідок вибуху дитина зазнала поранення і її госпіталізували. Дівчинці надають необхідну допомогу. Стан дитини оцінюють як стабільний, загрози її життю немає.

Чоловік зазнав легких поранень. Повідомляється, що йому надали необхідну медичну допомогу і він лікується амбулаторно.

Крім цього, внаслідок удару противника, попередньо, пошкоджені близько 6 приватних будинків та транспорт.

Дивіться також В Сумах прогриміли повторні потужні вибухи

До слова, Росія вночі била ракетами та "Шахедами". Так, в ніч проти 14 серпня противник атакував 2-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 та 45-ма ударними БпЛА.