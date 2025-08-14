Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Що відомо про атаку по Україні 14 серпня?

У ніч проти 14 серпня росіяни атакували 2-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської області.

Ворог для атаки також застосував дрони. Зокрема, окупанти атакували 45-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Агресор запускав свої повітряні засоби із напрямків:

Курськ,

Орел,

Брянськ,

Приморсько-Ахтарськ,

Шаталово.

Ударними БпЛА атаковано прифронтові райони Донеччини та Чернігівщини, ракетами – Сумщину,

– повідомили в Повітряних силах.

Авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України відбивали повітряний напад загарбників.

Станом на 9 годину ранку силами ППО збито/подавлено 24 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на Півночі та Сході країни.

За даними ПС, зафіксовано влучання 21 БпЛА на 12 локаціях.