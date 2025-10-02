"Подоспели качественные кадры": россияне похвастались видео удара по ЧАЭС
- Россияне опубликовали видео удара 1 октября по подстанции в городе Славутич, которая питает ЧАЭС.
- Удар вызвал блэкаут на ЧАЭС более чем на 3 часа.
В сети появилось видео удара по ЧАЭС. Его выложили россияне, пафосно назвав ролик "очередными качественными кадрами нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры".
Видео удара выложил российский телеграм-канал "Изнанка". Детали передает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Что можно увидеть на видео удара по ЧАЭС?
Враг бил не по самой Чернобыльской атомной станции, а по подстанции в городе Славутич, которая питает ЧАЭС. Мощность пораженного объекта – 330 киловольт.
Россияне заявили, что направили туда не менее 8 БПЛА "Герань", якобы уничтожив машинный зал, два силовых трансформатора, маслохранилище и поле распределительных устройств.
Удар нанесли вечером 1 октября. Оккупанты сняли последствия атаки разведывательным дроном с разных ракурсов.
Смотрите видео удара России по ЧАЭС
Враг назвал ролик объективным контролем.
Что известно о российской атаке по ЧАЭС 1 октября?
О последствиях вражеского удара рассказал Владимир Зеленский. Чернобыльская АЭС осталась без электроснабжения более чем на 3 часа – фактически произошел блэкаут.
Электроэнергии не было ни на новом укрытии, которое скрывает остатки четвертого энергоблока, ни на хранилище для отработанного ядерного топлива. Важно, что в таком хранилище содержится 80% всего такого отработанного топлива, которое было накоплено за время функционирования АЭС.
Россия запустила более 20 беспилотников на Славутич. Президент подчеркнул: россияне не могли не знать, какими будут последствия удара по Славутичу. Часть дронов сбила ПВО, но удар намеренно организовали так, чтобы усложнить защиту объекта. Для этого БпЛА пустили волной.
На другой АЭС – Запорожской в оккупированном Энергодаре – сохраняется критическая ситуация. Там восьмой день продолжается блэкаут из-за российских обстрелов.