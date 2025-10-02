"Підоспіли якісні кадри": росіяни похвалилися відео удару по ЧАЕС
- Росіяни опублікували відео удару 1 жовтня по підстанції у місті Славутич, яка живить ЧАЕС.
- Удар спричинив блекаут на ЧАЕС на понад 3 години.
У мережі з'явилося відео удару по ЧАЕС. Його виклали росіяни, пафосно назвавши ролик "черговими якісними кадрами завдання ударів по об'єктах критичної інфраструктури".
Відео удару виклав російський телеграм-канал "Изнанка". Деталі передає 24 Канал з посиланням на Clash Report.
Що можна побачити на відео удару по ЧАЕС?
Ворог бив не по самій Чорнобильській атомній станції, а по підстанції у місті Славутич, яка живить ЧАЕС. Потужність ураженого об'єкта – 330 кіловольтів.
Росіяни заявили, що спрямували туди щонайменше 8 БпЛА "Герань", нібито знищивши машинний зал, два силові трансформатори, маслосховище та поле розподільчих пристроїв.
Удару завдали увечері 1 жовтня. Окупанти зафільмували наслідки атаки розвідувальним дроном з різних ракурсів.
Дивіться відео удару Росії по ЧАЕС
Ворог назвав ролик об'єктивним контролем.
Що відомо про російську атаку по ЧАЕС 1 жовтня?
Про наслідки ворожого удару розповів Володимир Зеленський. Чорнобильська АЕС залишилася без електропостачання на понад 3 години – фактично стався блекаут.
Електроенергії не було ні на новому укритті, яке приховує залишки четвертого енергоблока, ні на сховищі для відпрацьованого ядерного палива. Важливо, що в такому сховищі зберігається 80% усього такого відпрацьованого палива, яке було накопичене за час функціонування АЕС.
Росія запустила понад 20 безпілотників на Славутич. Президент підкреслив: росіяни не могли не знати, які будуть наслідки удару по Славутичу. Частину дронів збила ППО, та удар навмисно організували так, щоб ускладнити захист об'єкта. Для цього БпЛА пустили хвилею.
На іншій АЕС – Запорізькій в окупованому Енергодарі – зберігається критична ситуація. Там восьмий день триває блекаут через російські обстріли.