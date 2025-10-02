У мережі з'явилося відео удару по ЧАЕС. Його виклали росіяни, пафосно назвавши ролик "черговими якісними кадрами завдання ударів по об'єктах критичної інфраструктури".

Відео удару виклав російський телеграм-канал "Изнанка". Деталі передає 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Що можна побачити на відео удару по ЧАЕС?

Ворог бив не по самій Чорнобильській атомній станції, а по підстанції у місті Славутич, яка живить ЧАЕС. Потужність ураженого об'єкта – 330 кіловольтів.

Росіяни заявили, що спрямували туди щонайменше 8 БпЛА "Герань", нібито знищивши машинний зал, два силові трансформатори, маслосховище та поле розподільчих пристроїв.

Удару завдали увечері 1 жовтня. Окупанти зафільмували наслідки атаки розвідувальним дроном з різних ракурсів.

Дивіться відео удару Росії по ЧАЕС

Ворог назвав ролик об'єктивним контролем.

Що відомо про російську атаку по ЧАЕС 1 жовтня?