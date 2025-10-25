Подготовка или запугивание: почему ночью предупреждали о "Орешнике"

Мониторинговые каналы писали, что Россия может использовать межконтинентальную ракету "Орешник" из Капустиного яра. Ранее было только одно официальное применение этого оружия, в ноябре 2024 года. После этого оккупанты запугивали Украину новыми запускали.

Эту ситуацию прокомментировал 24 Каналу бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, отметив, что, после официально подтвержденной атаки, была попытка применить "Орешник" снова, но она оказалась неэффективной. Кроме того, первый удар по Днепру, по его мнению, также был провальным.

С какой целью Россия угрожает "Орешником"?

По словам Анатолия Храпчинского, надо понять, что "Орешник" обычная межконтинентальная баллистическая ракета, которая не предусматривает работу на таких расстояниях. Поэтому россиянам надо было существенно облегчить и уменьшить определенные ее характеристики.

Возвращаясь к тому, почему была отмечена эта угроза? Потому что есть возможности по системам раннего предупреждения, которые видят активность на Капустином полигоне. То есть запуск, открытие люков пусковых установок или развертывание какой-то пусковой установки, что в свою очередь дает возможность заблаговременно сформировать сигнал раннего предупреждения о потенциальном пуске,

– сказал он.

Таким образом Украину предупреждают, что возможно будет применение межконтинентальной баллистической ракеты.

Бывший офицер Воздушных сил подытожил, что такие действия россиян, безусловно, являются запугиванием. Это, вероятно, связано с тем, что Россия получила очередные санкции и поэтому стремится поднимать градус для того, чтобы все произошло на ее условиях.

