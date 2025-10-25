Підготовка чи залякування: чому вночі попереджали про "Орешник"

Моніторингові канали писали, що Росія може використати міжконтинентальну ракету "Орешник" з Капустиного яру. Раніше було лише одне офіційне застосування цієї зброї, в листопаді 2024 року. Після цього окупанти залякували Україну новими запускали.

Цю ситуацію прокоментував 24 Каналу колишній офіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, зазначивши, що, після офіційно підтвердженої атаки, була спроба застосувати "Орешник" знову, але вона виявилась неефективною. Крім того, перший удар по Дніпру, на його думку, також був провальним.

Дивіться також 90 секунд до апокаліпсиса: як зростали та змінювалися ядерні арсенали Росії та США

З якою метою Росія погрожує "Орешником"?

За словами Анатолія Храпчинського, треба зрозуміти, що "Орешник" звичайна міжконтинентальна балістична ракета, яка не передбачає роботу на таких відстанях. Тому росіянам треба було суттєво облегшити й зменшити певні її характеристики.

Повертаючись до того, чому була зазначена ця загроза? Тому що є можливості щодо систем раннього попередження, які бачать активність на Капустиному полігоні. Тобто запуск, відкриття люків пускових установок або розвертання якоїсь пускової установки, що, своєю чергою, дає можливість завчасно сформувати сигнал раннього попередження про потенційний пуск,

– сказав він.

Таким чином Україну попереджають, що можливо буде застосування міжконтинентальної балістичної ракети.

Колишній офіцер Повітряних сил підсумував, що такі дії росіян, безумовно, є залякуванням. Це, ймовірно, пов'язане із тим, що Росія отримала чергові санкції й тому прагне підіймати градус для того, щоб все відбувалось на її умовах.

Росія погрожує світові своєю зброєю: останні новини