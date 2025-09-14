Россия уже долгий период пытается подорвать стабильность на Западе. Кроме недавних военных провокаций на территории Польши, Кремль стремится оказывать влияние на внутреннюю политику государств ЕС. Это угрожает изменению вектора европейских ценностей.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал в эфире 24 Канала, что самой большой угрозой в гибридной войне Владимира Путина является финансирование ультраправых на европейском континенте. Он пояснил, что Запад может реагировать на военные угрозы со стороны России, усилив свою оборону, однако с пророссийскими процессами внутри бороться значительно труднее.

Чем больше всего Россия угрожает Западу?

Олег Пендзин отметил, что западным лидерам ничего не удастся сделать, если в европейских странах на выборах начнут побеждать те силы, которые будут пренебрегать интересами ЕС.

Есть серьезная угроза, что из-за агрессивной пропаганды Кремля к власти в Европе придут люди, которые будут игнорировать необходимость усиливать безопасность из-за угрозы нападения России.

Экономист привел пример, что Словакия в начале полномасштабного вторжения россиян на территорию Украины активно поддерживала наше государство и осуждала агрессию, однако после того, как на выборах победил Роберт Фицо – все изменилось.

А что делается в Германии? Вся восточная Германия за пророссийских ультраправых. В каждой (европейский – 24 Канал) стране есть чрезвычайно большая нестабильность связана с предстоящими электоральными выборами. А как подогреть население, пророссийские силы знают очень хорошо,

– сказал Олег Пендзин.

Из-за этого, по его словам, и есть самая большая опасность, связана с консолидацией Европейского Союза, ведь именно по этому Россия будет бить в первую очередь.

Гибридная война России против Европы: что известно?