Росія вже довгий період намагається підірвати стабільність на Заході. Окрім недавніх військових провокацій на території Польщі, Кремль прагне чинити вплив на внутрішню політику держав ЄС. Це загрожує зміні вектора європейських цінностей.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів в етері 24 Каналу, що найбільшою загрозою у гібридній війні Володимира Путіна є фінансування ультраправих на європейському континенті. Він пояснив, що Захід може реагувати на військові загрози з боку Росії, посиливши свою оборону, однак з проросійськими процесами всередині боротись значно важче.

Дивіться також У ЄС хочуть читати чати своїх громадян у соцмережах: що це означає і чи загрожує Україні

Чим найбільше Росія загрожує Заходу?

Олег Пендзин зауважив, що західним лідерам нічого не вдасться зробити, якщо у європейських країнах на виборах почнуть перемагати ті сили, які нехтуватимуть інтересами ЄС.

Є серйозна загроза, що через агресивну пропаганду Кремля до влади у Європі прийдуть люди, які ігноруватимуть необхідність посилювати безпеку через загрозу нападу Росії.

Економіст навів приклад, що Словаччина на початку повномасштабного вторгнення росіян на територію України активно підтримувала нашу державу та засуджувала агресію, однак після того, як на виборах переміг Роберт Фіцо – все змінилось.

А що робиться в Німеччині? Вся східна Німеччина за проросійських ультраправих. У кожній (європейський – 24 Канал) країні є надзвичайно велика нестабільність пов'язана з майбутніми електоральними виборами. А як підігріти населення, проросійські сили знають дуже добре,

– сказав Олег Пендзин.

Через це, за його словами, і є найбільша небезпека, пов'язана з консолідацією Європейського Союзу, адже саме по цьому Росія битиме найперше.

Гібридна війна Росії проти Європи: що відомо?