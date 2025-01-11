Росія веде кампанію диверсій і підривної діяльності проти європейських союзників України, а у 2024 році почала діяти ще жорстокіше. Про це пише 24 Канал із посиланням на професора тероризму і політичного насильства в Лейденському університеті в Нідерландах Барта Шурмана у своїй колонці для Foreign Policy.

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Росія провокує НАТО

Зокрема, Москва перейшла до вбивств і пошкоджень водних об'єктів у Європі. Європейські лідери доволі слабко реагують на те, що відбувається і це може призвести до того, що Росія почне діяти ще активніше.

Раніше депутат держдуми Росії Олександр Казаков сказав, що російські диверсії в Балтійському морі – це частина військової операції, спрямованої на провокацію НАТО. Також у такий спосіб Росія хоче розширити контроль над цим регіоном. Водночас у Європі не вжили жодних систематичних дій для того, аби оцінити те, що робить Росія та масштаб цього.

У Лейденському університеті проаналізували, як далеко готова зайти Росія, щоб послабити своїх європейських супротивників та ізолювати Україну від життєво важливої підтримки. Шурман вважає, що ескалація може дійти трохи нижче ніж до ядерного порога.

Кількість диверсій зросла

Відповідно до аналізу, Росія все частіше виходить за рамки своїх давніх кампаній зі шпигунства та кіберзлочинів. Наприклад, у 2022 році Москва влаштувала 6 диверсій або підготовок до них у Європі, а у 2024 – 44.

Росія цілить по різноманітних об'єктах. Під прицілом може опинитись все від критично важливої підводної енергетичної та комунікаційної інфраструктури в Північному і Балтійському морях до військових баз, складів і заводів із виробництва озброєнь.

Крім того, росіяни часто проводять так звані "операції впливу". Це операції, які спрямовані на європейських політиків. Ціллю цього є підірвати підтримку України у світі.

Росія також причетна і до численних актів вандалізму в Європі. Це свідчить про подвійний оперативний підхід російських спецслужб.

Операції стають витонченішими

У 2024 році російські операції проти Європи різко активізувалися і стали витонченішими. Мовиться про убивство пілота, який дезертирував, підготовка до вбивства генерального директора німецького виробника зброї Rheinmetall Арміна Паппергера і навіть змова для усунення Володимира Зеленського.

Крім цього, росіяни також розміщували запалювальні пристрої на рейсах DHL, що могло призвести до катастроф. Деякі співробітники західних служб безпеки вважають, що ці операції могли бути репетицією майбутніх атак на авіалайнери, що прямують до США. Це свідчить про те, що Росія перейшла до актів державного тероризму.

У грудні 2024 року Росія збила борт Azerbaijan Airlines. Це ще раз показує, що життя цивільного населення не є пріоритетом для Росії, тому Європа зіштовхнулась із серйозною загрозою.

Крім цього, кампанія підривної діяльності проти європейських союзників України може передбачати змови. Наприклад, школи в Словаччині та Чехії отримали понад тисячу погроз вибуху. Також Шурман згадав про низку зломів водоочисних станцій у європейських країнах, до яких може бути причетна Росія.

У Лейденському університеті вважають, що Росія не буде використовувати ядерну зброю, оскільки це значно збільшить ризики отримати відповідь. Ймовірно, Росія буде робити все, щоб підірвати стабільність у регіоні та зменшити підтримку України.

Шурман переконаний, що Європа повинна інвестувати в зміцнення своїх розвідувальних служб, щоб максимально підвищити їхню здатність протистояти російській загрозі.