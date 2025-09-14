Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал в эфире 24 Канала, что самой большой угрозой в гибридной войне Владимира Путина является финансирование ультраправых на европейском континенте. Он пояснил, что Запад может реагировать на военные угрозы со стороны России, усилив свою оборону, однако с пророссийскими процессами внутри бороться значительно труднее.

Чем больше всего Россия угрожает Западу?

Олег Пендзин отметил, что западным лидерам ничего не удастся сделать, если в европейских странах на выборах начнут побеждать те силы, которые будут пренебрегать интересами ЕС.

Есть серьезная угроза, что из-за агрессивной пропаганды Кремля к власти в Европе придут люди, которые будут игнорировать необходимость усиливать безопасность из-за угрозы нападения России.

Экономист привел пример, что Словакия в начале полномасштабного вторжения россиян на территорию Украины активно поддерживала наше государство и осуждала агрессию, однако после того, как на выборах победил Роберт Фицо – все изменилось.

А что делается в Германии? Вся восточная Германия за пророссийских ультраправых. В каждой (европейский – 24 Канал) стране есть чрезвычайно большая нестабильность связана с предстоящими электоральными выборами. А как подогреть население, пророссийские силы знают очень хорошо,

– сказал Олег Пендзин.

Из-за этого, по его словам, и есть самая большая опасность, связана с консолидацией Европейского Союза, ведь именно по этому Россия будет бить в первую очередь.

Гибридная война России против Европы: что известно?