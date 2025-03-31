Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

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Школьник сдал россиянина, который пытался его завербовать

Билошицкий рассказал, что россиянин пытался завербовать школьника для диверсий. Однако тот сдал оккупанта полиции.

Так, ученик 9 класса обратился к одесскому инспектору Службы образовательной безопасности. Подросток сообщил, что ему в телеграмме написали неизвестные и предложили "подзаработать". Юноше начали предлагать различные "задания": поджечь транспортные средства ТЦК, административные здания и оставлять на них граффити. За это обещали денежное вознаграждение.

Сначала парня пытались заманить легкой задачей – нанести граффити. Но Билошицкий отметил, если бы ребенок это выполнил, то тогда бы "уровень задания" стал выше и ребенка пытались бы втянуть в подрывную деятельность.

В этом случае все обошлось: школьник сохранил переписку на телефоне и передал инспектору Службы образовательной безопасности. Соответствующие службы уже проинформированы и работают над этим событием. Друзья, будьте внимательны и объясняйте детям, какие риски скрывают такие "предложения". Не молчите!

– подчеркнул Билошицкий.

Как россиянин пытался завербовать школьника – больше в галерее

Важно! Если вам известна информация о вербовке – немедленно сообщите в полицию по телефону 102 или в специальный чат-бот СБУ "Спали ФСБшника".

Как распознать вербовку российских спецслужб

Признаки, на которые следует обратить внимание:

Появление у ребенка дорогих вещей или денег без объяснения их происхождения.

Длительное пребывание в Telegram, контакты с подозрительными лицами.

Изменения в поведении: замкнутость, избегание разговоров, интерес к военной тематике и “быстрого заработка”.

Что делать взрослым, чтобы ребенка не завербовали россияне

Строить доверительные отношения с ребенком.

Объяснять правила безопасности в интернете и риски “легких денег”.

Учить не общаться с незнакомцами.

Повышать уровень медиаграмотности и правового сознания детей.

В случае угроз обращаться к инспектору Службы образовательной безопасности.

Ранее СБУ обращалась к украинцам с предупреждением об опасности вербовки детей в интернете для терактов, которые осуществляет Россия. Родителям посоветовали объяснить детям о рисках "легкого заработка", который предлагают незнакомцы в соцсетях, и сообщать о попытках вербовки через чат-бот СБУ.