Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

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Школяр здав росіянина, який намагався його завербувати

Білошицький розповів, що росіянин намагався завербувати школяра для диверсій. Однак той здав окупанта поліції.

Так, учень 9 класу звернувся до одеського інспектора Служби освітньої безпеки. Підліток повідомив, що йому у телеграмі написали невідомі та запропонували "підзаробити". Юнаку почали пропонувати різні "завдання": підпалити транспортні засоби ТЦК, адміністративні будівлі та залишати на них графіті. За це обіцяли грошову винагороду.

Спочатку хлопця намагалися заманити легким завданням – нанести графіті. Але Білошицький наголосив, якби дитина це виконала, то тоді б "рівень завдання" став вищим і дитину намагалися б втягнути у підривну діяльність.

У цьому випадку все обійшлося: школяр зберіг листування на телефоні та передав інспектору Служби освітньої безпеки. Відповідні служби вже поінформовані та працюють над цією подією. Друзі, будьте уважними та пояснювати дітям, які ризики приховують такі "пропозиції". Не мовчіть!

– наголосив Білошицький.

Як росіянин намагався завербувати школяра – більше у галереї

Важливо! Якщо вам відома інформація про вербування – негайно повідомте поліцію за номером 102 або у спеціальний чат-бот СБУ "Спали ФСБшника".

Як розпізнати вербування російських спецслужб

Ознаки, на які слід звернути увагу:

Поява у дитини дорогих речей або грошей без пояснення їхнього походження.

Тривале перебування в Telegram, контакти з підозрілими особами.

Зміни в поведінці: замкнутість, уникання розмов, інтерес до військової тематики та “швидкого заробітку”.

Що робити дорослим, аби дитину не завербували росіяни

Будувати довірливі стосунки з дитиною.

Пояснювати правила безпеки в інтернеті та ризики “легких грошей”.

Навчати не спілкуватися з незнайомцями.

Підвищувати рівень медіаграмотності та правової свідомості дітей.

У разі загроз звертатися до інспектора Служби освітньої безпеки.

Раніше СБУ зверталася до українців із попередженням про небезпеку вербування дітей в інтернеті для терактів, які здійснює Росія. Батькам порадили пояснити дітям про ризики "легкого заробітку", який пропонують незнайомці в соцмережах, і повідомляти про спроби вербування через чат-бот СБУ.