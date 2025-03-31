Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Кто расклеивал постеры с пророссийской рекламой

Журналисты Общественного со ссылкой на собственные источники в полиции сообщили, что правоохранители установили трех причастных к расклейке пророссийской рекламы во Львове. Правоохранители предполагают, что за расклейкой враждебных постеров и распространении ИПСО стоят российские спецслужбы.

Полиция установила, что плакаты с пророссийской рекламой расклеил 32-летний уроженец Калуша Ивано-Франковской области. Мужчина сообщил правоохранителям, что получил задание распространить более 2000 плакатов от 32-летнего совладельца рекламной фирмы из Львова.

За печатью самих плакатов и поиска путей их распространения стоит 56-летний уроженец Бучача Тернопольской области. По адресам подозреваемых уже провели обыски. У мужчин изъяли компьютерную технику и средства связи. Также им вручили повестки и вызвали на допрос.

Напомним, что 27 марта во Львове в электротранспорте, на фасадах жилых домов, а также в ЗВО появились плакаты с надписями: "Не сомневайся! Переходи и осуществи свои мечты". На баннерах был изображен QR-код. После его сканирования открывалась ссылка на российский телеграм-канал, где распространяли призывы к прекращению мобилизации, диверсий и к осуществлению государственного переворота в Украине.