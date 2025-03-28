Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет. СБУ расследует инцидент и устанавливает виновных.

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Во Львове обнаружили враждебную рекламу в транспорте

Во Львове зафиксирован случай размещения враждебной рекламы на электротранспорте. Городская власть вместе с правоохранительными органами уже начала тщательную проверку всего электротранспорта. Подозрительные постеры были оперативно сняты со всех рекламных плоскостей в салонах трамваев и троллейбусов.

Сейчас продолжается расследование инцидента. Служба безопасности Украины активно работает над установлением всех лиц, причастных к размещению враждебной рекламы, и проводит комплекс оперативных мероприятий для привлечения виновных к ответственности.

Городская власть заявляет о полной готовности сотрудничать с правоохранительными органами и способствовать расследованию этого инцидента.

К слову, в отелях Египта раздают пророссийские бюллетени на информационных стендах и рецепциях.

Бюллетени выдаются не только на русском, но и на немецком, английском и французском языках, и это вызвало недовольство среди украинских туристов и туроператоров.