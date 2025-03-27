Украинские путешественники и туроператоры неоднократно жаловались, однако ситуация не меняется. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на материал РБК-Украина.

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Что известно о скандале

Пророссийские бюллетени размещают на информационных стендах и выдают на рецепциях в популярных отелях Шарм-эль-Шейха, Хургады и других курортных городов. Их название – "Good Morning News". Все новости являются перепечатками из российского пропагандистского агентства "Интерфакс".

При этом бюллетени распространяются не только на русском языке, но и на немецком, английском и французском.

Также интересно, что пророссийскую пропаганду навязывают в топ-отелях Египта, которые являются популярными среди украинцев. Например, в отелях сетей Sunrise Resorts & Cruises и JAZ Hotel Group.

Российская пропаганда в отелях Египта: фото РБК-Украина

Более того, такие листовки были замечены даже на 5-звездочном курорте Sun Siyam Iru Fushi, что на Мальдивах.

Турагенты сообщили, что писали жалобы администрациям отелей. Однако те отрицают свою причастность к изготовлению пропагандистских листовок и никак не комментируют их распространение.

При этом журналисты отмечают, что не все отели вышеупомянутых сетей замечены в распространении пропаганды.

К примеру, в 4-звездочном отеле Sunrise Remal Resort в Шарм-эль-Шейхе, который принадлежит сети Sunrise Resorts & Cruises, украинские туристы пропагандистских бюллетеней не видели. А представители отеля заверили, что они не распространяют роспропаганду, а наоборот – очень любят украинцев, и даже сделали надписи на украинском языке на указателях.

Зато Jaz Aquamarine в начале марта заверили, что убрали такие листовки из своего отеля, извинившись за "неудобства" и заявили, что "эта газета является сторонним источником международных новостей".