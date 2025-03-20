В то же время стоимость таких туров может кардинально меняться в зависимости от сезона. Об этом пишет 24 Канал.

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Сколько стоит поехать в Египет в 2025 году

Цены зависят от сезона, выбранного курорта, продолжительности отдыха, уровня отеля и типа питания.

По данным одного из популярных украинских туристических агентств, цены на "горящие туры" в Египет из Киева начинаются от 15 060 гривен за двоих на 7 ночей в отеле 4 – 5 звезд. К примеру, в Дахаб, Хургаду, Марса-Алам и Шарм-эль-Шейх можно поехать за 15 – 18 тысяч гривен. А вот в Макади-Бей или Эль-Гуна туры пока дороже.

Между тем на другом сайте "самые бюджетные" туры в Египет сейчас стоят в районе 35 тысяч гривен. За отели 4 – 5 звезд нужно будет отдать минимум на несколько тысяч гривен больше.



Цены на туры в Египет кардинально зависят от сезона и города / Pexels

Следует также отметить, что поскольку воздушное пространство над Украиной закрыто, то вылет происходит с территории европейских стран. Чаще всего туроператоры предлагают вылет из Кишинева, однако возможны варианты из Варшавы, Кракова, Праги, Вильнюса и тому подобное.

Обратите внимание. Украинцам нужна виза в Египет. Ее можно получить онлайн или по прибытию в страну за 25 долларов США.

Для того, чтобы найти лучший вариант отдыха по вашему бюджету, советуем обращаться к нескольким туристическим агентствам сразу, чтобы сравнить актуальные цены и условия.

Также перед тем, как поехать в отпуск, следует ознакомиться с местными правилами, поскольку это довольно строгая страна.