Водночас вартість таких турів може кардинально змінюватися залежно від сезону. Про це пише 24 Канал.

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Скільки коштує поїхати в Єгипет у 2025 році

Ціни залежать від сезону, обраного курорту, тривалості відпочинку, рівня готелю та типу харчування.

За даними однієї з популярних українських туристичних агенцій, ціни на "гарячі тури" до Єгипту з Києва починаються від 15 060 гривень за двох на 7 ночей у готелі 4 – 5 зірок. До прикладу, у Дахаб, Хургаду, Марса-Алам та Шарм-ель-Шейх можна поїхати за 15 – 18 тисяч гривень. А от у Макаді-Бей чи Ель-Гуна тури наразі дорожчі.

Тим часом на іншому сайті "найбюджетніші" тури в Єгипет зараз коштують в районі 35 тисяч гривень. За готелі 4 – 5 зірок потрібно буде віддати щонайменше на кілька тисяч гривень більше.



Ціни на тури в Єгипет кардинально залежать від сезону та міста / Pexels

Слід також зазначити, що оскільки повітряний простір над Україною зачинений, то виліт відбувається з території європейських країн. Найчастіше туроператори пропонують виліт із Кишинева, однак можливі варіанти з Варшави, Кракова, Праги, Вільнюса тощо.

Зверніть увагу. Українцям потрібна віза в Єгипет. Її можна отримати онлайн або по прибуттю в країну за 25 доларів США.

Для того, щоб знайти найкращий варіант відпочинку за вашим бюджетом, радимо звертатися до кількох туристичних агенцій одразу, щоб порівняти актуальні ціни та умови.

Також перед тим, як поїхати у відпустку, слід ознайомитися з місцевими правилами, оскільки це доволі сувора країна.