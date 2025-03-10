У Єгипті є свої правила, яких потрібно дотримуватися. Порушення деяких з них може не лише спровокувати агресію з боку місцевих жителів, а й потягнути за собою проблеми із законом. Про це пише 24 Канал.

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Що не можна робити у Єгипті

Фотографувати військові об’єкти та державні установи – це суворо заборонено. До цього належать поліцейські дільниці, аеропорти, мости та навіть деякі урядові будівлі.

– це суворо заборонено. До цього належать поліцейські дільниці, аеропорти, мости та навіть деякі урядові будівлі. Фотографувати місцевих без дозволу – особливо жінок, оскільки це можуть сприйняти як образу.

– особливо жінок, оскільки це можуть сприйняти як образу. Критикувати уряд, іслам чи політику країни у соцмережах або в розмовах з місцевими. Це може призвести до серйозних наслідків, аж до депортації.

у соцмережах або в розмовах з місцевими. Це може призвести до серйозних наслідків, аж до депортації. Використовувати дрони без дозволу – це може закінчитися конфіскацією техніки чи штрафом.

– це може закінчитися конфіскацією техніки чи штрафом. Проявляти почуття на публіці – поцілунки та обійми в громадських місцях можуть викликати невдоволення місцевих жителів.

– поцілунки та обійми в громадських місцях можуть викликати невдоволення місцевих жителів. Збирати або вивозити корали, мушлі чи пісок – за це можуть навіть оштрафувати в аеропорту.

– за це можуть навіть оштрафувати в аеропорту. Купувати або вживати наркотики – покарання за зберігання та розповсюдження дуже суворе.

– покарання за зберігання та розповсюдження дуже суворе. В живати алкоголь у громадських місцях . Це можна робити лише у спеціально відведених місцях, наприклад, у барах чи ресторанах.

. Це можна робити лише у спеціально відведених місцях, наприклад, у барах чи ресторанах. Заходити в мечеть у відкритому одязі – жінкам потрібно прикривати голову, плечі та ноги.

– жінкам потрібно прикривати голову, плечі та ноги. Плавати в Нілі – річка містить багато небезпечних бактерій, а в деяких районах у ній живуть крокодили.



Ніколи не фотографуйте в Єгипті місцевих без дозволу / Pexels

До слова, раніше ми розповідали про те, що Єгипет є небезпечним туристичним напрямком для жінок, які подорожують наодинці.

Крім цього, у Єгипті заборонені одностатеві стосунки. Тож якщо ви їдете на відпочинок разом з партнером своєї статі, слід бути дуже обережними.