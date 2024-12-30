Зокрема у Єгипті є певні заборони, які стосуються кохання або подружнього життя. Про це пише 24 Канал.

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Заборони Єгипту, про які мало хто знає

Подружня зрада є злочином у Єгипті. Тому кожен, хто зраджує свою другу половинку, може бути покараний. Однак найцікавіше це те, що жорстокість покарання залежить від статі.

Якщо зраджує дружина, то їй загрожує до двох років позбавлення волі. Тоді як чоловік за цей проступок повинен відсидіти лише 6 місяців. Крім цього, він може уникнути покарання, якщо відмовиться від престолу і затримає виконання вироку.



У Єгипті жінок суворіше карають за зраду, ніж чоловіків / Pexels

Що стосується одностатевих стосунків, то вони у Єгипті заборонені. Кохати людину своєї статі у цій країні – злочин, за яке передбачене покарання у вигляді позбавленні волі до трьох років та штраф.

Крім цього, є важливе правило і для тих, хто планує одружитися в Єгипті. Якщо нареченій 25 років або вона значно молодша за її майбутнього чоловіка, то пара має виплатити державі приблизно 6 400 доларів США.