Українські мандрівники та туроператори неодноразово скаржилися, проте ситуація не змінюється. Про це пише 24 Канал із посиланням на матеріал РБК-Україна.

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Що відомо про скандал

Проросійські бюлетені розміщують на інформаційних стендах та видають на рецепціях у популярних готелях Шарм-ель-Шейха, Хургади та інших курортних міст. Їхня назва – "Good Morning News". Усі новини є передруками з російського пропагандистського агентства "Интерфакс".

При цьому бюлетені розповсюджуються не лише російською мовою, а й німецькою, англійською і французькою.

Також цікаво, що проросійську пропаганду нав'язують в топготелях Єгипту, які є популярними серед українців. Наприклад, у готелях мереж Sunrise Resorts & Cruises та JAZ Hotel Group.

Російська пропаганда в готелях Єгипту: фото РБК-Україна

Ба більше, такі листівки були помічені навіть на 5-зірковому курорті Sun Siyam Iru Fushi, що на Мальдівах.

Турагенти повідомили, що писали скарги адміністраціям готелів. Проте ті заперечують свою причетність до виготовлення пропагандистських листівок й ніяк не коментують їхнє розповсюдження.

При цьому журналісти зауважують, що не всі готелі вищезгаданих мереж помічені у розповсюдженні пропаганди.

До прикладу, у 4-зірковому готелі Sunrise Remal Resort у Шарм-ель-Шейху, який належить мережі Sunrise Resorts & Cruises, українські туристи пропагандистських бюлетенів не бачили. А представники готелю запевнили, що вони не розповсюджують роспропаганду, а навпаки – дуже люблять українців, і навіть зробили написи українською мовою на вказівниках.

Натомість Jaz Aquamarine на початку березня запевнили, що прибрали такі листівки зі свого готелю, перепросивши за "незручності" й заявили, що "ця газета є стороннім джерелом міжнародних новин".