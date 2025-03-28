Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду. СБУ розслідує інцидент і встановлює винних.

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У Львові виявили ворожу рекламу у транспорті

У Львові зафіксовано випадок розміщення ворожої реклами на електротранспорті. Міська влада разом із правоохоронними органами вже розпочала ретельну перевірку всього електротранспорту. Підозрілі постери були оперативно зняті з усіх рекламних площин у салонах трамваїв і тролейбусів.

Зараз триває розслідування інциденту. Служба безпеки України активно працює над встановленням усіх осіб, причетних до розміщення ворожої реклами, і проводить комплекс оперативних заходів для притягнення винних до відповідальності.

Міська влада заявляє про повну готовність співпрацювати з правоохоронними органами та сприяти розслідуванню цього інциденту.

До слова, у готелях Єгипту роздають проросійські бюлетені на інформаційних стендах і рецепціях.

Бюлетені видаються не тільки російською, але й німецькою, англійською та французькою мовами, і це викликало незадоволення серед українських туристів і туроператорів.