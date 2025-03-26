Про це повідомили у Львівській архиєпархії Української греко-католицької церкви, передає 24 Канал. Йдеться про крісло митрополита Андрея Шептицького, яке знайшли в реставратора під час визволення окупованих територій Харківщини й Сумщини, поблизу Курської області Росії.

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Що відомо про реліквію

Никодим Руснак, який із 1985 по 1989 рік був Митрополитом Львівським російської православної церкви, незаконно вивіз реліквію з міста серед інших речей.

Повернути крісло Шептицького вдалося завдяки українським військовим. Наразі воно потребує реставрації й відновлення втрачених деталей.

До Львова повернули реліквію: дивіться фото

Це вдалося зробити зокрема й завдяки зусиллям нашого капелана Юрія, який служив у Третьому інтернаціональному легіоні. Разом із побратимами він допоміг повернути крісло митрополита Андрея Шептицького,

– розповів старший пастор протестантської громади "Гетсиманія" Валерій Марченко.

Автентичність знахідки підтвердив Митрополит та Архєпископ Львівський Ігор. Її планують передати до музею Андрея Шептицького.

Нагадаємо, минулого року киянка випадково знайшла сімейну реліквію під час відпочинку в парку. Ідеться про книгу Павла Тичини з особистим підписом автора.