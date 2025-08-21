Россия впервые атаковали Львов ракетами с кассетными боеприпасами

В результате вражеской атаки на Львов в четвре, 21 августа, повреждены здания Железнодорожного района. В городе есть погибший и раненые. В небе над Львовом ПВО сбила три ракеты Х-101.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру. Зафиксировано также попадание ударных беспилотников на нескольких локациях.

К теме Третий удар в одно место: во Львовском горсовете рассказали о последствиях атаки и пострадавших

Какими ракетами Россия атаковала Львов?

Российская армия массированно атаковала Львов. По городу ударили крылатыми ракетами Х-101 с боевой частью. Цели успешно обнаружила противовоздушная оборона, однако вражеская атака не обошлась без последствий.

Так в частности было повреждено админздание. Там в укрытии находились пять человек. Прилегающие дома были повреждены взрывной волной, в результате чего были выбиты окна и двери. Обломки сбитых ракет также повредили частные и хозяйственные помещения.

Отметим! В комментарии LVIV.MEDIA прокуроры уточнили, что подобные ракеты ранее уже фиксировали в области. Однако впервые Х-101 были применены по Львову.

К сожалению, есть также потеря среди гражданских – погиб человек. Двое жителей получили травмы и на месте получили медицинскую помощь. Еще одного пострадавшего госпитализировали.

Прокуроры начали расследование по факту очередного военного преступления.

Последствия атаки на Львов 21 августа / Фото областной прокуратуры

Как отработала ПВО на Западе?

По информации воздушного командования "Запад" Силы ПВО утром уничтожили одну аэробаллистическую ракету "Кинжал", 11 ракет Х-101, "Калибр", а также 42 ударные БпЛА.

В ночь на 21 августа российские агрессоры нанесли массированный комбинированный ракетно-авиационный удар по западному региону нашей страны, применив аэробаллистические ракеты, крылатые ракеты морского и воздушного базирования и ударные беспилотные летательные аппараты,

– прокомментировали в Воздушных Силах.

Что известно о ракетной атаке по Львову?

Около 06:05 российская армия нанесла по городу ракетный удар. Крылатые ракеты быстро достигли Львова и были сбиты. Уже не впервые россияне нанесли удар по улице Елены Степановны – десятки домов, окна, крыши и авто были повреждены. Также разрушения фиксировались в других районах.

Начальник коммуникаций Воздушных Сил Юрий Игнат рассказал, что воздушная тревога и атаки ночью и утром охватили всю территорию Украины, но больше всего враг атаковал Запад. Даже на Закарпатье враг поразил предприятие. По словам Игната, регионы хорошо отбили атаку, используя авиацию, дроны-перехватчики, РЭБ и мобильные огневые группы.