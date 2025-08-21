Внаслідок ворожої атаки на Львів у четвер, 21 серпня, пошкоджено будівлі Залізничного району. У місті є загиблий та поранені. У небі над Львовом ППО збила три ракети Х-101.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Львівську обласну прокуратуру. Зафіксовано також потрапляння ударних безпілотників на кількох локаціях.

До теми Третій удар в одне місце: у Львівській міськраді розповіли про наслідки атаки та постраждалих

Якими ракетами Росія атакувала Львів?

Російська армія масовано атакувала Львів. По місту вдарили крилатими ракетами Х-101 з бойовою частиною. Цілі успішно виявила протиповітряна оборона, однак ворожа атака не минулася без наслідків.

Так зокрема було пошкоджено адмінбудівлю. Там в укритті перебували п'ятеро осіб. Прилеглі будинки були пошкоджені вибуховою хвилею, внаслідок чого було вибито вікна та двері. Уламки збитих ракет також пошкодили приватні та господарські приміщення.

Зазначимо! У коментарі LVIV.MEDIA прокурори уточнили, що подібні ракети раніше вже фіксували в області. Проте вперше Х-101 були застосовані по Львову.

На жаль, є також втрата серед цивільних – загинув чоловік. Двоє жителів отримали травми та на місці отримали медичну допомогу. Ще одного постраждалого госпіталізували.

Прокурори розпочали розслідування за фактом чергового воєнного злочину.

Наслідки атаки на Львів 21 серпня / Фото обласної прокуратури

Як відпрацювала ППО на Заході?

За інформацією повітряного командування "Захід" Сили ППО зранку знищили одну аеробалістичну ракету "Кинджал", 11 ракет Х-101, "Калібр", а також 42 ударні БпЛА.

В ніч на 21 серпня російські агресори завдали масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару по західному регіону нашої країни, застосувавши аеробалістичні ракети, крилаті ракети морського і повітряного базування та ударні безпілотні літальні апарати,

– прокоментували в Повітряних Силах.

Що відомо про ракетну атаку по Львову?

Близько 06:05 російська армія завдала по місту ракетного удару. Крилаті ракети швидко досягли Львова та були збиті. Уже не вперше росіяни завдали удару по вулиці Олени Степанівни – десятки будинків, вікна, дахи та авто були пошкоджені. Також руйнування фіксувалися в інших районах.

Начальник комунікацій Повітряних Сил Юрій Ігнат розповів, що повітряна тривога та атаки вночі й зранку охопили всю територію України, але найбільше ворог атакував Захід. Навіть на Закарпатті ворог уразив підприємство. За словами Ігната, регіони добре відбили атаку, використовуючи авіацію, дрони-перехоплювачі, РЕБ і мобільні вогневі групи.