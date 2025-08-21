Заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів 24 Каналу деталі атаки на міста. Він поінформував про стан постраждалих та про те, до яких руйнувань у місті призвели удари росіян.

Як ліквідовуються наслідки атаки по Львову?

Москаленко повідомив, що через атаку росіян одна людина загинула одна людина, троє постраждалих з різного ступеня опіками зараз перебуваються в лікарні.

Зараз лікарі надають допомогу. Найближчим часом з'явиться детальніша інформація,

– сказав він.

Також, за його словами, 26 будинків є пошкодженими. Також частина з тих будинків постраждали вже тричі за останній рік – 4 вересня 2024 року і в липні 2025-го. У одному дитячому садочку вибито близько 30 вікон.

Нещодавно завершилось засідання комісії ТЕБ і НС (з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій – 24 Канал), на якому були ухвалені необхідні рішення. Заступник мера зазначив, що вибиті вікна та двері будуть компенсувати. Щодо тріщин в будинках або зруйнованих дахів – таких є понад п'яти, то вони будуть централізовано відновлені.

Після відбою тривоги на місці працює штаб ліквідації наслідків. Зараз розпочалось прибирання вулиць, проте ще три вулиці залишаються перекритими для проїзду з міркувань безпеки. Однак очікуємо, що до обіду базові роботи щодо відновлення відкриття вулиць і їхнього прибирання буде завершено,

– наголосив Москаленко.

Крім того, у будинку на вулиці Олени Степанівни, де є 11 квартир, всі 11 це сімей потребують відселення. Наразі, як зауважив заступник мера Львова, триває робота щодо відселення.

Так само будемо надавати щомісячну компенсацію 10, 12 або 15 тисяч гривень та централізовано відновлювати цей будинок. Це, нагадаю, той самий будинок, який постраждав фактично місяць тому – біля будинку на вулиці Олени Степанівни, 35, який тоді був фактично в епіцентрі вибуху,

– нагадав він.

Андрій Москаленко розповів, що у мешканців цього району міста, з якими він розмовляв, дуже складні емоції, адже вони за останній рік тричі пережили російські атаки. Також тут постраждало ще багато адмінбудівель, бізнес-будівель.

Але це все доводиться ще раз, що росіяни б'ють і по житлових будинках, і їхнє завдання залякати,

– підкреслив заступник міського голови Львова.

Ворог, за його словами, насправді не зрозумів, чому і з якою метою сюди ще раз бити, тому що це – житловий квартал, де мешкають багато людей, є старовинні будинки. Однак для росіян життя – це не цінність, тому, зрештою, в кожному місті України може відбутися така ситуація.

