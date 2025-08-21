Заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко рассказал 24 Каналу детали атаки на город. Он проинформировал о состоянии пострадавших и о том, к каким разрушениям в городе привели удары россиян.

Смотрите также Ночью враг атаковал 614-ю средствами воздушного нападения: сколько летело ракет и дронов

Как ликвидируются последствия атаки по Львову?

Москаленко сообщил, что из-за атаки россиян один человек погиб один человек, трое пострадавших с разной степени ожогами сейчас находятся в больнице.

Сейчас врачи оказывают помощь. В ближайшее время появится более подробная информация,

– сказал он.

Также, по его словам, 26 домов являются поврежденными. Также часть из тех домов пострадали уже трижды за последний год – 4 сентября 2024 года и в июле 2025-го. В одном детском саду выбито около 30 окон.

Недавно завершилось заседание комиссии ТЭБ и ЧС (по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций – 24 Канал), на котором были приняты необходимые решения. Заместитель мэра отметил, что выбитые окна и двери будут компенсировать. Относительно трещин в домах или разрушенных крыш – таких есть более пяти, то они будут централизованно восстановлены.

После отбоя тревоги на месте работает штаб ликвидации последствий. Сейчас началась уборка улиц, однако еще три улицы остаются перекрытыми для проезда из соображений безопасности. Однако ожидаем, что до обеда базовые работы по восстановлению открытия улиц и их уборка будет завершена,

– подчеркнул Москаленко.

Кроме того, в доме на улице Елены Степановны, где есть 11 квартир, все 11 это семей нуждаются в отселении. Сейчас, как отметил заместитель мэра Львова, продолжается работа по отселению.

Так же будем предоставлять ежемесячную компенсацию 10, 12 или 15 тысяч гривен и централизованно восстанавливать этот дом. Это, напомню, тот самый дом, который пострадал фактически месяц назад – возле дома на улице Елены Степановны, 35, который тогда был фактически в эпицентре взрыва,

– напомнил он.

Андрей Москаленко рассказал, что у жителей этого района города, с которыми он разговаривал, очень сложные эмоции, ведь они за последний год трижды пережили российские атаки. Также здесь пострадало еще много админзданий, бизнес-зданий.

Но это все доказывается еще раз, что россияне бьют и по жилым домам, и их задача запугать,

– подчеркнул заместитель городского головы Львова.

Враг, по его словам, на самом деле не понял, почему и с какой целью сюда еще раз бить, потому что это – жилой квартал, где живут много людей, есть старинные дома. Однако для россиян жизнь – это не ценность, поэтому, в конце концов, в каждом городе Украины может произойти такая ситуация.

Что известно об атаке по Львову?