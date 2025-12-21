В ВСУ говорят, что россияне готовят на Сумщине провокацию, а не прорыв: росСМИ думают иначе

События в приграничном селе Грабовское на Сумщине пока больше похожи не на попытку прорыва обороны, а на ограниченную провокацию с возможными политическими или информационными целями. Оккупантам удалось зайти в село Грабовское и вывести оттуда до 50 человек - в основном, гражданских мужчин.

Об этом сообщил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире "Суспільного", передает 24 Канал.

Что россияне могут готовить на Сумщине?

По словам Трегубова, вечером 20 декабря подразделения 36-й бригады российской армии зашли на территорию села и пытались сформировать зону инфильтрации глубиной до одного километра в районе Грабовского. Оккупанты смогли проникнуть непосредственно в населенный пункт и вывели оттуда около 50 человек – преимущественно гражданских мужчин.

Офицер Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лиховой ранее уточнял, что среди вывезенных есть мужчины и женщины пожилого возраста, самому старшему человеку – 89 лет. Как отметил Трегубов, это жители, которые в свое время отказались от эвакуации, хотя в целом село было практически полностью эвакуировано.

В ночь на 21 декабря в районе продолжались боевые столкновения. Сейчас Силы обороны проводят мероприятия по вытеснению противника.

[Ситуация] не является максимальной и не выглядит как попытка создать локальный прорыв. По состоянию на сейчас не похоже на то, что они пытаются нарисовать какую-то большую операцию. Выглядит, как некая более локального толка провокация на направлении, которое ранее не было ключевым. Причем, выглядит на то, что похищение людей было значительной частью этой провокации. Речь не идет о стратегических целях, а похищение людей для какой-то, возможно, политической или информационной атаки,

– сказал Трегубов.

В то же время российские телеграмм-каналы предполагают, что целью действий военных России на Сумщине является прорыв к трассе Сумы-Харьков. Она проходит всего в 10 километрах от Грабовского.

Россияне пересекли границу и вывезли более 50 гражданских из Сумской области