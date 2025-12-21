У ЗСУ кажуть, що росіяни готують на Сумщині провокацію, а не прорив

Події у прикордонному селі Грабовське на Сумщині наразі більше схожі не на спробу прориву оборони, а на обмежену провокацію з можливими політичними або інформаційними цілями. Окупантам вдалося зайти у село Грабовське та вивести звідти до 50 людей – здебільшого, цивільних чоловіків.

Про це повідомив начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі "Суспільного", передає 24 Канал.

Що росіяни можуть готувати на Сумщині?

За словами Трегубова, ввечері 20 грудня підрозділи 36-ї бригади російської армії зайшли на територію села та намагалися сформувати зону інфільтрації глибиною до одного кілометра в районі Грабовського. Окупанти змогли проникнути безпосередньо в населений пункт і вивели звідти близько 50 людей – переважно цивільних чоловіків.

Офіцер Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитро Лиховій раніше уточнював, що серед вивезених є чоловіки й жінки похилого віку, найстаршій людині – 89 років. Як зазначив Трегубов, це мешканці, які свого часу відмовилися від евакуації, хоча загалом село було практично повністю евакуйоване.

У ніч проти 21 грудня в районі тривали бойові зіткнення. Наразі Сили оборони проводять заходи з витіснення противника.

Ситуація не є максимальною та не видається спробою створити локальний прорив. Станом на зараз не схоже на те, що вони намагаються намалювати якусь велику операцію. Схожа більше на якусь локального штибу провокацію на напрямку, який раніше не був ключовим. Причому, схоже на те, що викрадення людей було значною частиною цієї провокації. Не ідеться про стратегічні цілі, а викрадення людей для якоїсь, можливо, політичної чи інформаційної атаки,

– сказав Трегубов.

Водночас російські телеграм-канали припускають, що ціллю дій військових Росії на Сумщині є прорив до траси Суми-Харків. Вона проходить всього за 10 кілометрів від Грабовського.

