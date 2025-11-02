Россиянам удалось захватить Новогригорьевку: детали о непростой ситуации в Запорожье

Ситуация в Запорожской области сложная. Российские оккупанты активно пытаются действовать на Александровском направлении. В частности, атаковали Зеленый Гай, Павловку и другие населенные пункты.

Враг осуществлял атаки на Гуляйпольском направлении, одна была на Новониколаевку. Об этом в эфире 24 Канала рассказал корреспондент из Запорожья.

"Согласно картам Deep State, на днях враг смог захватить Новогригорьевку на этом направлении. Там в последние недели продолжается ползучее наступление россиян. Время от времени им удается продвинуться. Наши военные там делают все, чтобы их остановить", – сказал он.

Где у врага плохое положение?

Как сообщает Генштаб, произошло две атаки на Ореховском направлении, районах Щербаков и Каменского. Там у врага сейчас все очень плохо. Захватчики подтягивали туда свои резервы. Это очень перспективное направление для ВСУ.

Я читаю вражеские ресурсы. Что-то они там уже несколько дней совсем грустные по этому направлению. Они пишут, что идут жестокие бои, обстановка сложная. Пишут, что там они бьются за каждый метр земли,

– подчеркнул корреспондент.

Россияне жалуются, что ВСУ сделали акцент на этом участке фронта, пытаются не позволить продвинуться в сторону Запорожья. Там признают, что наши защитники обеспечены боеприпасами, оружием, едой, водой и так далее.

Оккупанты жалуются, что украинцы постоянно применяют против них FPV-дроны. Говорят, что якобы сбивают их, однако прилетают новые, поскольку у Сил обороны Украины нет с этим проблем. Захватчики ноют, что на этом участке им негде укрыться, только в каких-то подвалах и разбитых строениях.

Еще пишут, что штурмы на бронетехнике там невозможны, потому что технику сразу на подходе сожгут FPV-дроны. Пишут, что там миллионы различных мин противника, а на местности сложно передвигаться. Также добавляют, что с противоположного берега Днепра по ним работают ствольной и реактивной артиллерией, запускают дроны "Баба Яга" и FPV,

– добавил корреспондент из Запорожья.

