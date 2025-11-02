Росіянам вдалось захопити Новогригорівку: деталі про непросту ситуацію на Запоріжжі

Ситуація у Запорізькій області складна. Російські окупанти активно намагаються діяти на Олександрівському напрямку. Зокрема, атакували Зелений Гай, Павлівку та інші населені пункти.

Ворог здійснював атаки на Гуляйпільському напрямку, одна була на Новомиколаївку. Про в ефірі 24 Каналу розповів кореспондент із Запоріжжя.

"Відповідно до карт Deep State, днями ворог зміг захопити Новогригорівку на цьому напрямку. Там останніми тижнями триває повзучий наступ росіян. Час від часу їм вдається просунутися. Наші військові там роблять все, щоб їх зупинити", – сказав він.

Де у ворога погане становище?

Як повідомляє Генштаб, відбулося дві атаки на Оріхівському напрямку, районах Щербаків і Кам'янського. Там у ворога зараз усе дуже погано. Загарбники підтягували туди свої резерви. Це дуже перспективний напрямок для ЗСУ.

Я читаю ворожі ресурси. Щось вони там вже кілька днів зовсім сумні з цього напрямку. Вони пишуть, що йдуть жорстокі бої, обстановка складна. Пишуть, що там вони б'ються за кожен метр землі,

– підкреслив кореспондент.

Росіяни бідкаються, що ЗСУ зробили акцент на цій ділянці фронту, намагаються не дозволити просунутися в бік Запоріжжя. Там визнають, що наші захисники забезпечені боєприпасами, зброєю, їжею, водою і так далі.

Окупанти скаржаться, що українці постійно застосовують проти них FPV-дрони. Кажуть, що нібито збивають їх, однак прилітають нові, оскільки у Сил оборони України немає з цим проблем. Загарбники ниють, що на цій ділянці їм ніде укритися, тільки в якихось підвалах і розбитих будовах.

Ще пишуть, що штурми на бронетехніці там неможливі, бо техніку одразу на підході спалять FPV-дрони. Пишуть, що там мільйони різних мін противника, а на місцевості складно пересуватися. Також додають, що з протилежного берега Дніпра по них працюють ствольною і реактивною артилерією, запускають дрони "Баба Яга" і FPV,

– додав кореспондент із Запоріжжя.

Що відбувається на фронті?