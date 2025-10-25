Россия закупает 56 ракет "Калибр" с ядерной боеголовкой: эксперт разобрал угрозу

Россия заказала 56 крылатых ракет 3М-14С из семейства "Калибр" с ядерной боеголовкой. Прежде всего страна-агрессор делает это как элемент ядерного давления.

В частности, это ответ Кремля на санкции со стороны США. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

"То, что это делается сейчас – это, на мой взгляд, элемент ядерного давления. У них ничего не остается для того, чтобы осуществлять такое давление. Поэтому они недавно провели учения "ядерной триады", – считает он.

Какие страны могут быть целями?

Дальность ракеты 3М-14С из семейства ракет "Калибр" для российской армии оценивается в 1500 – 2500 километров. Игорь Романенко отметил, что с такой дальности целями могли бы быть прежде всего Украина и восточные страны НАТО. Однако, вероятно, это давление на граждан Европы.

Путин хочет показать свое преимущество на этот четвертый год войны, что они достигли каких-то существенных результатов, которые он заявлял в начале о войне не столько против Украины, как против НАТО. Для того, чтобы показать свою мощность, результативность и так далее,

– предположил военный эксперт.

Ядерные "Калибры" у России: что известно?