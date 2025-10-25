Росія закупляє 56 ракет "Калібр" з ядерною боєголовкою: експерт розібрав загрозу
- Росія замовила 56 крилатих ракет "Калібр" з ядерною боєголовкою як елемент ядерного тиску у відповідь на санкції США, припустив військовий експерт.
- Цілями для ракет могли б стати Україна та східні країни НАТО, однак це більше схоже на спробу тиску.
Росія замовила 56 крилатих ракет 3М-14С із сімейства "Калібр" з ядерною боєголовкою. Насамперед країна-агресорка робить це як елемент ядерного тиску.
Зокрема, це відповідь Кремля на санкції з боку США. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.
"Те, що це робиться зараз – це, на мій погляд, елемент ядерного тиску. У них нічого не залишається для того, щоб здійснювати такий тиск. Тому вони нещодавно провели навчання "ядерної тріади", – вважає він.
Які країни можуть бути цілями?
Дальність ракети 3М-14С з сімейства ракет "Калібр" для російської армії оцінюється у 1500 – 2500 кілометрів. Ігор Романенко зазначив, що з такої дальності цілями могли б бути насамперед Україна та східні країни НАТО. Однак, ймовірно, це тиск на громадян Європи.
Путін хоче показати свою перевагу на цей четвертий рік війни, що вони досягнули якихось суттєвих результатів, які він заявляв на початку щодо війни не стільки проти України, як проти НАТО. Для того, щоб показати свою потужність, результативність і так далі,
– припустив військовий експерт.
Ядерні "Калібри" у Росії: що відомо?
3М-14С із сімейства ракет "Калібр" з ядерною боєголовкою Росія розміщує на фрегатах, корветах, малих ракетних кораблях, а також на підводних човнах. Країна-агресорка замовила 56 ракет зі "спеціальною бойовою частиною", які повинні надійти до 2026 року.
Ракета 3М-14С оснащена інерціально-супутниковою системою наведення і здатна летіти на низьких висотах, що ускладнює її виявлення засобами ППО. Росіяни можуть використовувати "Калібр" як з ядерною, так і звичайною боєголовкою. Зазвичай вони використовують заряди, що працюють за допомогою звичайного пороху.
Використання таких ракет дозволяє росіянам посилювати ударний потенціал флоту та створює додаткові виклики для систем раннього виявлення й протиповітряної оборони.