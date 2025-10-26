Россия запустила более 100 ударных БпЛА, есть попадания: сколько удалось сбить
- Россия ночью запустила 101 ударный беспилотник, из которых 90 были сбиты украинской противовоздушной обороной.
- В результате атаки пострадали многоэтажки в Киеве, погибли три человека, десятки раненых, среди них дети.
Россияне в ночь на 26 октября атаковали Украину, запустив более 100 ударных беспилотников. Большинство из этих целей удалось сбить во время отражения удара.
Несмотря на это, к сожалению, есть попадания на сразу нескольких локациях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Сколько целей сбила ПВО?
Россияне ночью атаковали 101 ударным беспилотником типов "Шахед", "Гербера" и других из Курска, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска в России, а также из Гвардейского, расположенного во временно оккупированном Крыму.
Из 101 цели примерно 60 были "Шахедами". Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 90 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,
– говорится в сообщении.
В результате российской атаки, по данным Воздушных сил, произошло попадание пяти ударных беспилотников на четырех локациях. Также есть падение обломков сбитых целей на пяти локациях. По состоянию на 09:10 атака БпЛА продолжается.
Какие последствия атаки?
Комментируя ночную атаку, Владимир Зеленский сообщил, что из-за ударов повреждены многоэтажки в нескольких районах Киева. Известно о трех погибших. Десятки людей получили ранения, среди них есть дети.
Каждый удар России – это попытка нанести как можно больше вреда обычной жизни. На этой неделе это удары по жилым домам, по нашим людям, по детям, гражданской инфраструктуре. Это и есть самые главные мишени для россиян,
– подчеркнул он.
Что известно о ночном обстреле Украины?
- В Чернигове беспилотник попал по территории предприятия загорелся грузовик. В Новгороде-Северском из-за удара загорелось админздание предприятия критической инфраструктуры, помещение уничтожено.
- В Деснянском районе Киева оккупанты попали в девятиэтажный жилой дом на уровне 2 – 3 этажей. По другому адресу в этом районе также зафиксировано падение обломков на 16-этажный дом.
- Также отметим, что ночью слышали взрывы в Запорожской области. Регион также оказался под атакой ударных беспилотников. Местные власти пока не сообщали о каких-либо возможных последствиях из-за удара.