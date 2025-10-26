Росія запустила понад 100 ударних БпЛА, є влучання: скільки вдалося збити

Росіяни у ніч на 26 жовтня атакували Україну, запустивши понад 100 ударних безпілотників. Більшість з цих цілей вдалося збити під час відбиття удару.

Попри це, на жаль, є влучання на відразу кількох локаціях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Дивіться також Росіяни атакують Україну "Шахедами": куди летять дрони

Скільки цілей збила ППО?

Росіяни вночі атакували 101 ударним безпілотником типів "Шахед", "Гербера" та інших з Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська у Росії, а також з Гвардійського, розташованого в тимчасово окупованому Криму.

Зі 101 цілі приблизно 60 були "Шахедами". Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,

– ідеться у повідомленні.