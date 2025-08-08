8 августа, 02:22
Россияне атаковали Киевскую область "Шахедами": вспыхнули пожары, есть пострадавшие
Основные тезисы
- 8 августа Киевскую область атаковали "Шахедами", что привело к пожарам в Бучанском районе и ранениям трех женщин.
- Повреждены частные дома, на месте работают спасательные службы.
Киевскую область ночью 8 августа россияне атаковали "Шахедами". В результате в Бучанском районе вспыхнули пожары, также есть пострадавшие.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Киевской ОВА Николая Калашника.
К теме В Харькове слышны взрывы: город под атакой "шахедов": "Шахеды"
Какие последствия вражеской атаки в Киевской области 8 августа?
Николай Калашник рассказал, что в результате вражеской атаки по Киевской области травмированы три женщины – 16, 56 и 80 лет. Предварительно, ранения у гражданок не значительные.
В результате вражеской атаки возникли пожары в частном секторе. Есть поврежденные дома. На местах уже работают все службы,
– написал чиновник.
Начальник Киевской ОВА пообещал, что предоставит всю необходимую информацию о последствиях вражеской атаки позже.