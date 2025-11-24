На Харьковщине россияне охотились на машину ремонтников и уничтожили ее

Россияне непрерывно обстреливают Харьковскую область с использованием различного типа вооружения. Недавно вражеский дрон попал в машину, к счастью, никто не пострадал.

Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка Анна Черненко, отметив, что основной целью россиян на Харьковщине являются именно те места, где проводятся ремонтные работы. Также она рассказала об атаке на аграрное предприятие.

Как россияне уничтожили авто ремонтников на Харьковщине?

По словам корреспондента, недавно российский FPV-дрон охотился на авто в селе Студенок Харьковской области. К счастью, оба мужчины, которые являются рабочими мобильного оператора, успели выскочить из машины до удара.

Машина уничтожена полностью. Россияне реагируют обстрелами на любые ремонтные работы – или это ремонт мобильной связи, или электросети, или работы на полях,

– подчеркнула она.

Кроме того, российские беспилотники атаковали Чугуевскую громаду на Харьковщине. Там, в небольшом селе Москалевка, оккупанты уничтожили аграрное предприятие, ферму. Пострадала работница и скот.

Россияне атаковали не только область, но и Харьков: