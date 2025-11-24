В ночь на 24 ноября в Одесской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников. Большое количество российских БпЛА двигалось на Измаил. В городе слышали серию взрывов, передает 24 Канал.
Какие последствия российского удара по Одесской области?
Глава ОВА Олег Кипер рассказал, что в результате ночной атаки пострадал юг Одесской области. Оккупанты в очередной раз ударили по гражданской портовой инфраструктуре региона, повредив оборудование.
На неэксплуатируемом судне возникло возгорание, которое оперативно ликвидировано спасателями,
– уточнил чиновник.
К счастью, информации о погибших и пострадавших нет.
Что известно о ночной атаке на Украину?
- Противник запустил 162 дрона. Обезвредить удалось 125 вражеских БПЛА. К сожалению, есть попадание 37 беспилотников на 15 локациях, а также падение обломков на одной локации. Больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства на Харьковщине, Черниговщине, Днепропетровщине.
- На Черниговщине враг атаковал село Жадово Семеновской ТГ Новгород-Северского района. Противник попал в неэксплуатируемое здание местной пожарной команды, а также в жилой дом и хозяйственную постройку.
- Вечером 23 ноября враг нанес удары БПЛА по Шевченковскому и Салтовскому районам Харькова. Горели 3 жилых дома и объект инфраструктуры. По предварительным данным, 4 человека погибли и по меньшей мере 13 пострадали, из них два ребенка.