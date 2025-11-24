В ночь на 24 ноября в Одесской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников. Большое количество российских БпЛА двигалось на Измаил. В городе слышали серию взрывов, передает 24 Канал.

Смотрите также Россияне продвинулись на многих направлениях, но врут об окружении в Купянске, – ISW

Какие последствия российского удара по Одесской области?

Глава ОВА Олег Кипер рассказал, что в результате ночной атаки пострадал юг Одесской области. Оккупанты в очередной раз ударили по гражданской портовой инфраструктуре региона, повредив оборудование.

На неэксплуатируемом судне возникло возгорание, которое оперативно ликвидировано спасателями,

– уточнил чиновник.

К счастью, информации о погибших и пострадавших нет.

Что известно о ночной атаке на Украину?