У ніч проти 24 листопада на Одещині оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Велика кількість російських БпЛА рухалася на Ізмаїл. У місті чули серію вибухів, передає 24 Канал.

Які наслідки російського удару по Одещині?

Очільник ОВА Олег Кіпер розповів, що внаслідок нічної атаки постраждав південь Одещини. Окупанти вкотре вдарили по цивільній портовій інфраструктурі регіону, пошкодивши обладнання.

На неексплуатованому судні виникло загорання, яке оперативно ліквідовано рятувальниками,

– уточнив чиновник.

На щастя, інформації про загиблих і постраждалих немає.

Що відомо про нічну атаку на Україну?