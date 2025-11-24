Укр Рус
24 листопада, 15:45
На Харківщині росіяни полювали на автівку ремонтників і знищили її

Меланія Голембйовська, Анна Черненко
Основні тези
  • Російський FPV-дрон знищив авто ремонтників у селі Студенок на Харківщині, але робітники встигли врятуватися.
  • Також російські безпілотники атакували аграрне підприємство у Чугуївській громаді, де постраждала працівниця та худоба.

Росіяни безперервно обстрілюють Харківську область з використанням різного типу озброєння. Нещодавно ворожий дрон влучив у автівку, на щастя, ніхто не постраждав.

Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко, зазначивши, що основною ціллю росіян на Харківщині є саме ті місця, де проводяться ремонтні роботи. Також вона розповіла про атаку на аграрне підприємство.

Як росіяни знищили авто ремонтників на Харківщині?

За словами кореспондентки, нещодавно російський FPV-дрон полював на авто в селі Студенок Харківської області. На щастя, обоє чоловіків, які є робітниками мобільного оператора, встигли вискочити з машини до удару.

Машину знищено повністю. Росіяни реагують обстрілами на будь-які ремонтні роботи – чи це ремонт мобільного зв'язку, чи електромережі, чи роботи на полях, 
– наголосила вона.

Крім того, російські безпілотники атакували Чугуївську громаду на Харківщині. Там, у невеликому селі Москалівка, окупанти знищили аграрне підприємство, ферму. Постраждала працівниця та худоба.

Росіяни атакували не лише область, а й Харків:

  • В ніч на 24 листопада Росія атакувала місто та пошкодила інфраструктуру в Шевченківському та Салтівському районах.
  • В одному з місць влучання відомо про чотирьох загиблих та 17 постраждалих. В іншому місці горіли три житлові будинки та об’єкт інфраструктури.
  • Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що три житлові будинки "вщент знесені" російською атакою. Крім того, пошкоджено трансформаторну підстанцію, влучання сталось в мережу теплопостачання.