Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко, зазначивши, що основною ціллю росіян на Харківщині є саме ті місця, де проводяться ремонтні роботи. Також вона розповіла про атаку на аграрне підприємство.

Як росіяни знищили авто ремонтників на Харківщині?

За словами кореспондентки, нещодавно російський FPV-дрон полював на авто в селі Студенок Харківської області. На щастя, обоє чоловіків, які є робітниками мобільного оператора, встигли вискочити з машини до удару.

Машину знищено повністю. Росіяни реагують обстрілами на будь-які ремонтні роботи – чи це ремонт мобільного зв'язку, чи електромережі, чи роботи на полях,

– наголосила вона.

Крім того, російські безпілотники атакували Чугуївську громаду на Харківщині. Там, у невеликому селі Москалівка, окупанти знищили аграрне підприємство, ферму. Постраждала працівниця та худоба.

Росіяни атакували не лише область, а й Харків: