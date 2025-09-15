Начиная с июля 2025 года, во время массированных ударов Россия атакует железнодорожную инфраструктуру Украины, в частности стратегические узловые станции. Захватчики регулярно применяют "Шахеды" против ключевых транспортных точек.

Соответствующее заявление в комментарии для Укринформа сделал глава Укрзализныци Александр Перцовский, передает 24 Канал.

Почему россияне атакуют железнодорожную инфраструктуру Украины?

По словам Александра Перцовского, российские войска летом резко усилили обстрелы железнодорожной инфраструктуры.

Примерами являются атаки на станцию Лозовую, на станцию Синельниково, на станцию Казатин. То есть практически по всей стране они бьют по узловым станциям,

– отметил Перцовский.

Он также уточнил, что речь идет о комбинированных ударах, когда под огнем оказываются и энергетические подстанции, и локомотивные депо, и пассажирские вокзалы. Так, россияне пытаются полностью разрушить железнодорожную инфраструктуру.

Враг бьет так, чтобы, по сути, узел был разрушен,

– добавил руководитель Укрзализныци.

Перцовский также подчеркнул мужество и выносливость работников. Ведь несмотря на риск повторных атак, железнодорожники оперативно выходят на место и восстанавливают поврежденные объекты.

К тому же он отметил, что даже в случаях обстрелов ключевых станций Укрзализныця не останавливает движение поездов. Зато железнодорожники корректируют график и ищут альтернативные решения, чтобы любым способом сохранить сообщение.

Перцовский отметил, что украинцы замечают эту выносливость и благодарят железнодорожников за устойчивость.

Последствия российских атак на железнодорожное сообщение